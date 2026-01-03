La espera por fin terminó y las Súper Chivas Femenil están listas para hacer su aparición en el Clausura 2026 este fin de semana cuando reciban en la cancha del Estadio Akron al Atlético de San Luis en la jornada 1 del Circuito Rosa.

El Guadalajara tuvo tiempo para ponerse a punto físico y futbolístico tras la eliminación del Apertura 2025 en Semifinales en manos del América, por lo que la escuadra encabezada por Antonio Contreras deberá buscar la revancha y conseguir la tercera estrella para la institución tapatía.

Para fortuna de los aficionados rojiblancos, la directiva encabezada por Nelly Simón decidió abrir la cartera y conseguir cuatro refuerzos de experiencia y de calidad comprobada en las figuras de Mayra Pelayo, Jasmine Casarez, Cristina Ferral y Eva González.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Atlético San Luis por la jornada 1 del Clausura 2026?

El choque entre el Guadalajara y el San Luis marcará el inicio del Clausura 2026 y se llevará a cabo este domingo 4 de enero en la cancha del Estadio Akron, por lo que el compromiso se disputará en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Atlético de San Luis?

El compromiso será con la escuadra tapatía como local, por lo que la transmisión correrá a cuenta de Amazon Prime y Fox Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.