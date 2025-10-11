La portería de Chivas está bien protegida pese a que Raúl Rangel no se encuentra con el Rebaño por su llamado a Selección Mexicana y así lo demostró nuevamente el cancerbero rojiblanco, Óscar Whalley, quien tuvo una noche de ensueño con intervenciones espectaculares.

El Guadalajara tuvo un brillante comienzo de partido en el amistoso contra América, en donde rápidamente se fue arriba en el marcador gracias a la anotación de Chicharito Hernández.

Las Águilas trataron de emparejar el marcador, pero Whalley demostró sus cualidades primero con una atajada tras un disparo lejano que logró desviar con la punta de los dedos, para mandar la redonda a tiro de esquina.

Minutos después, las Águilas aprovecharon una equivocación en la salida del Rebaño, en donde Brian Rodríguez comandó un contragolpe que puso en severos aprietos al guardameta rojiblanco que tuvo que recostar para atajar el disparo del uruguayo.

Sin embargo, la redonda quedó en el centro de la cancha, por lo que Víctor Dávila intentó aprovechar el rebote y sacó un zurdazo con potencia, en donde Whalley volvió a agrandarse bajo la portería tapatía y volvió a desviar la pelota ante la mirada de frustración de los artilleros americanistas.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.