Pasó una nueva edición del Clásico Nacional, esta vez con un empate por 1-1 entre Chivas y América. El Rebaño Sagrado fue muy superior en la primera mitad, donde abrió rápido el marcador por intermedio de Chicharito Hernández y controló la posesión del balón, generando más ocasiones y sin pasar sobresaltos defensivos.

El complemento, sin embargo, fue otra historia. América tuvo el dominio territorial y jugó muy cerca del arco custodiado por Óscar Whalley. Los cambios no le funcionaron a Gabriel Milito y tras un mano a mano fallado por Efraín Álvarez, llegó el empate de Víctor Dávila. Lo próximo para el Rebaño será recibir a Mazatlán el próximo sábado 18 de octubre por la Jornada 13 del Apertura 2025.

Chicharito Hernández le marcó su primer gol al América

Una de la novedades que tuvo la alineación rojiblanca fue la inclusión de Chicharito Hernández, en dupla de ataque con Teun Wilke. El experimentado centrodelantero de 37 años tuvo la suerte de anotar a poco de comenzado el partido, en lo que fue su primer gol al América. Además, el símbolo rojiblanco no anotaba desde febrero, cuando descontó en la derrota por 3-1 frente a Atlético San Luis. Además de convertir, Chicharito jugó un buen partido, ganando mucho de espaldas y generando faltas.

Alan Mozo ya entrena con balón

Así como el Guadalajara estaría próximo a recuperar a Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado, otro que regresaría en breve sería Alan Mozo. El lateral derecho rojiblanco no juega desde el 23 de agosto contra Tijuana, pero en los videos que compartió en sus redes sociales ya se lo pudo ver realizando trabajos con pelota sobre el campo, por lo que su vuelta no se vería tan lejana.

¿Yael Padilla al Toluca?

El canterano rojiblanco, Yael Padilla, no ha vuelto a deslumbrar como en sus inicios con el primer equipo de Chivas. Con Milito no ha tenido tantas oportunidades y por eso surgen rumores de que podría salir del Rebaño, más precisamente rumbo al Toluca, campeón de la Liga MX, donde según inforamción del periodista Carlos López, estarían interesados en una compra definitiva para intentar recuperar al atacante de 19 años.

¡Hasta en amistosos! Era penal para Chivas vs. América

La polémica también dijo presente en el Clásico Nacional disputado en Estados Unidos entre Chivas y América. Con el marcador en ventaja para el Rebaño, se dio una jugada en la que Daniel Aguirre fue derribado claramente dentro del área, pero la silbante no vio la falta y además no hubo VAR en el amistoso. Ese penal pudo permitirle al Guadalajara sentenciar la victoria, pero nuevamente una decisión arbitral favorece al cuadro azulcrema.