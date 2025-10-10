El Club Deportivo Guadalajara aprovechará el parón por la Fecha FIFA para seguirse preparando de cara al cierre de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 y este sábado se enfrentará en un partido amistoso en Estados Unidos al Club América.

Previo a realizar su vieja al país vecino, el equipo de las Chivas dio a conocer su convocatoria y dentro de ella se encuentra Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien se perfila a ser la primera baja del plantel de Gabriel Milito de cara al Torneo Clausura 2025, pues su contrato termina en verano próximo y la directiva del Rebaño Sagrado no tendría pensado ofrecerle una renovación debido a su bajo rendimiento futbolístico.

Y es que su segundo paso por Verde Valle ha sido con más pena que gloria, consecuencia de sus constantes lesiones. En lo que va del Torneo Apertura 2025, apenas suma 88 minutos disputados, divididos en tres encuentros, ninguno como titular, y para variar en ceros en la cuenta personal.

Derivado a esta situación, la afición ya le perdió la confianza, al igual que Gabriel Milito, así que el histórico jugador mexicano, quien jugara en el Manchester United, Real Madrid, entre otros, sería la primera baja de la entidad para la próxima campaña del máximo circuito del balompié azteca.

‘Chicharito’ entrenando / X @Chivas

¿Cuándo es el partido amistoso entre Chivas y el Club América?

El partido amistoso de Chivas y el Club América, aprovechando la Fecha FIFA de octubre, se llevará a cabo este sábado 11, a las 21:00, tiempo del centro de México, en el State Farm Stadium, Glendale, Arizona, mismo que será transmitido por Canal 9, TUDN y ViX.