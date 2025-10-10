Chivas y América volverán a verse las caras este sábado en un nuevo capítulo del Clásico de México, aunque en esta ocasión como parte del Tour Rebaño 2025. El duelo se disputará en el State Farm Stadium de Arizona, pero pese a tratarse de un partido amistoso, la rivalidad entre ambos equipos promete un encuentro intenso y con sabor a revancha, sobre todo después del triunfo rojiblanco en el último enfrentamiento de Liga MX.

El técnico Gabriel Milito tendrá que realizar algunas rotaciones en su alineación debido a las bajas por convocatorias y lesiones. Las ausencias más notables son las de Raúl Rangel y Luis Romo, quienes fueron llamados por la Selección Mexicana, aunque hay otras por lesión y convocatorias a Selección Sub-20 y Sub-18. Además, jugadores como Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez continúan con sus procesos de rehabilitación y no serán considerados para este encuentro.

El partido anterior entre Chivas y América terminó ‘caliente’.

De acuerdo con lo trabajado durante la semana, la posible alineación de Chivas sería la siguiente: Óscar Whalley en la portería; en defensa, José Castillo, Miguel Tapias y Diego Campillo; en el mediocampo, Fernando González, Efraín Álvarez, Omar Govea, Bryan González y Richard Ledezma; y en ataque, Armando González y Santiago Sandoval, quienes buscarán aprovechar la oportunidad de mostrarse ante el máximo rival.

Esta alineación sería muy similar a la que Milito utilizó frente a Pumas hace una semana, aunque no se descarta que el estratega argentino realice algunos experimentos aprovechando el carácter amistoso del partido. El encuentro también servirá para ver en acción a algunos jóvenes de la cantera rojiblanca que recientemente fueron convocados al primer equipo.

¿Cuándo será el Chivas vs América en Arizona y cómo verlo en vivo?

El Clásico amistoso entre Chivas y América se disputará este sábado 11 de octubre a las 9:00 pm (hora del centro de México) en el State Farm Stadium de Arizona. El partido podrá seguirse en vivo a través de TUDN y Vix, donde miles de aficionados rojiblancos y azulcremas en Estados Unidos disfrutarán de una nueva edición del duelo más apasionante del futbol mexicano.