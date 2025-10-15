Chivas de Guadalajara se encuentra en plena lucha en el Torneo Apertura 2025, donde su objetivo es obtener una buena cantidad de puntos en las próximas semanas para ingresar directamente a la Liguilla. Si bien Gabriel Milito sigue apuntalando el funcionamiento colectivo de su equipo, sabe que una de sus grandes esperanzas radica en lo que pueda hacer Armando González.

En las 12 fechas disputadas hasta el momento, la Hormiga disputó 10 encuentros (dos como suplente) y anotó 6 goles (incluído Clásico Nacional), siendo el principal anotador del cuadro Rojiblanco en el certamen actual. Su nivel contrasta con el del resto de los centrodelanteros como es Chicharito Hernández, Alan Pulido o Teun Wilke.

Este contexto favoreció otra buena noticia para el club de Verde Valle: el valor de mercado de González subió en más de un 65 por ciento en comparación hace unos meses. Esto de acuerdo a la última actualización del sitio especializado Transfermarkt.

De acuerdo con el portal que consulta el mundo del futbol, el precio de Armando González en mayo era de 1.5 millones de euros (1.75 en dólares), mientras que a finales de septiembre se ubicó en 2.5 millones en moneda europea (casi tres millones en dólares). Esto con tan solo 22 años y una gran oportunidad de convertirse en gran referente de aquí a unos años.

La evolución del valor de mercado de Hormiga González (Transfermarkt)

¿Armando González tiene ofertas para salir de Chivas a Europa?

Distintas fuentes y reportes han indicado que clubes de Europa han comenzado a interesarse en Armando González, mientras que su agente realiza movimientos en este sentido. Mientras tanto, el atacante cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2026, aunque el club se encuentra interesado en renovarlo hasta el 2028.