Después de mucho tiempo sin poder encontrar regularidad ni dejar atrás las lesiones, José Juan Macías, delantero formado en las Chivas de Guadalajara, intenta abrirse paso nuevamente en el futbol mexicano, esta vez con la playera de Pumas UNAM. El atacante tuvo un buen inicio en dicho equipo, convirtiendo y sumando titularidades.

Semanas atrás, JJ Macías demostró que estaba en buena forma durante el enfrentamiento contra el Guadalajara, su exequipo. Sin embargo, las alarmas volvieron a encenderse el sábado pasado, en el duelo entre los universitarios y los Rayados de Monterrey.

José Juan Macías abandonó el campo lesionado a los 32 minutos, tras sufrir una dolencia en el muslo de la pierna izquierda. Su lugar fue ocupado por el juvenil Santiago López y por supuesto, hubo temor de que delantero pudiera haber una nueva complicación física.

Sin embargo, JJ Macías envió tranquilidad a través de su cuenta de Instagram donde compartió una historia de la periodista Daniella Durand, quien escribió: “Hermanas, está bien, no se rompió. Mi Didi talent está listo pal próximo partido”. De esta manera, el canterano rojiblanco habría sufrido sólo un susto y podría estar disponible para el próximo duelo ante Atlético de San Luis.

Los números de José Juan Macías en Pumas UNAM

Desde que fichó por Pumas, el delantero de 26 años ha tenido participación en un total de 224 minutos, repartidos en siete encuentros: dos de ellos como titular. En ese lapso, registró dos goles y dos asistencias, por lo que supo aprovechar las oportunidades y demostrar que todavía está vigente a pesar de las reiteradas lesiones.