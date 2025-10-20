Uno de los entrenadores que marcó la diferencia en los últimos diez años en Chivas es sin duda Matías Almeyda. El Pelado hoy dirige al Sevilla de España y el fin de semana no solo perdió ante Mallorca por 3-1, sino que además se acercó a hablar con un aficionado andaluz que estaba muy molesto por el resultado que habían obtenido.

Si de algo se caracteriza el entrenador argentino es de ser fraternal y mediador no solo entre la directiva y los jugadores, sino que también con los aficionados. Esa forma de ser lo llevaron a ganarse el cariño de los seguidores más fieles del territorio mexicano al punto que lo fueron a buscar al aeropuerto para pedirle que no se vaya del Rebaño Sagrado.

Matías Almeyda es el actual entrenador de un Sevilla que se encuentra inmerso en una profunda crisis deportiva y económica. Previo a la fecha FIFA su equipo goleó por 4-1 a Barcelona, pero el último fin de semana perdió por 3-1 ante el débil Mallorca en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Matías Almeyda perdió ante Mallorca por 3-1. (Foto: GETTY)

Tras el partido, el entrenador argentino vio un llamativo momento debido a que se acercó a hablar con un aficionado andaluz quien se mostró enojado y frustrado por el resultado obtenido. “El señor estaba expresando su malestar y fui porque no siempre hay que arrimarse cuando uno gana. (…) Está bien desahogarse. Se desahogó con todo su alma, y dijo verdades. Espero que ahora esté más tranquilo”, explicó con una sonrisa el Pelado sobre lo que había pasado en conferencia de prensa.

¿Cómo marcha el Sevilla de Matías Almeyda?

Tras la derrota contra Mallorca, el Sevilla de Matías Almeyda se encuentra en la novena posición de la tabla general de posiciones con 13 puntos. El próximo viernes volverá a tener acción cuando enfrente al Real Sociedad por la jornada 10 a las 13:00 del Centro de México.