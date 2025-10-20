El último fin de semana hubo futbol en Europa con la presencia de varios exjugadores de Chivas en diferentes equipos. Mateo Chávez volvió a tener acción en AZ Alkmaar en la victoria contra Ajax por 2-0, mientras que Orbelín Pineda y Matías Almeyda sufrieron derrotas en sus respectivos equipos.

El Tiloncito es uno de los jugadores que se ha destacado en el último año en el Guadalajara al punto de saltar al futbol de Europa. Su llegada al equipo de Países Bajos se había filtrado y lo llamativo fue el largo tiempo por el que decidieron fichar al futbolista formado en Verde Valle.

Con el correr de los partidos, Mateo Chávez comienza a tener mayor cantidad de minutos en AZ Alkmaar. Ayer vio acción en la victoria ante Ajax por 2-0 como visitante tras ingresar en el segundo tiempo por Mees de Wit y jugó 17 minutos. De momento, el equipo del mexicano es tercero en la tabla general de posiciones con 18 puntos.

Mateo Chávez volvió a jugar en AZ Alkmaar. (Foto: GETTY)

Orbelín Pineda sufre derrota con AEK Atenas

En Grecia aún se encuentra Orbelín Pineda militando en el AEK Atenas de Grecia y viene de sufrir una dura derrota contra PAOK en la jornada siete. El Maguito ingresó en el segundo tiempo por Dereck Kutesa. El conjunto de Pineda se ubica en la tercera posición con 16 puntos en la tabla general de posiciones.

Matías Almeyda cayó con Sevilla en la Liga de España

El equipo de Matías Almeyda venía de dar el batacazo en la Liga de España debido a que Sevilla superó por 4-1 a Barcelona previo a la fecha FIFA. Por otro lado, este fin de semana perdió por 3-1 ante Mallorca, rival menor en los papeles, y se ubica en la novena posición de la tabla de posiciones con 13 puntos.