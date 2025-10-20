La llegada de Gabriel Milito en Chivas dejó en evidencia que hay ciertos jugadores que corren de muy atrás, como Teun Wilke, o que no se tenidos en cuenta salvo a una situación en particular como Isaác Brizuela. Sin embargo, hay jugadores que no solo están en el primer equipo, sino que también en Tapatío debido a que Eduardo García no fue convocado, mientras que Raúl Martínez pasó de titular suplente.

En el Estadio Akron el equipo de Arturo Ortega volvió a quedar a deber e hilvana seis partidos sin victorias en el Apertura 2025. Es más, en estos momentos se encuentra fuera de la zona de Liguilla y la diferencia con Venados cuando vuelva a jugar en dos semanas será más grande, ya que tendrá jornada libre este fin de semana.

En medio de este contexto, a Tapatío tuvo un refuerzo importante para el duelo contra Mineros debido a que fue titular Sebastián Liceaga, quien regresó del Mundial Sub-20. Ante la vuelta de este elemento Eduardo García fue directamente borrado del equipo porque ni siquiera fue suplente en los Cabritos.

Eduardo García fue borrado de Tapatío. (Foto: IMAGO7)

La situación fue casi similar para Raúl Martínez debido a que de un partido a otro perdió su titularidad con Arturo Ortega. Sin embargo, el futbolista que debutó en primera división entró en el segundo tiempo cuando la diferencia había sido marcada por Mineros.

¿Cuándo volverá a jugar Tapatío en el Apertura 2025?

Como decíamos, Tapatío el próximo fin de semana le tocará jornada libre, por lo que recién volverá a tener acción el próximo viernes 31 de octubre cuando enfrente a Irapuato por la jornada 14 del Apertura 2025. El duelo se llevará adelante en el Estadio Sergio León Chávez y comenzará a las 19:00 del Centro de México.