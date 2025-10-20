Chivas viene de lograr una importante victoria ante Mazatlán debido a que lo afianza en la zona de Play-in y está a tiro de entrar directamente a la Liguilla. Este miércoles enfrenta a Querétaro y podría dormir por primera vez en zona de clasificación directa post jornada 14 si se dan una serie de resultados de los rivales directos al sexto puesto.

El Guadalajara de Gabriel Milito ha ido de menor a mayor en el Apertura 2025 debido a que su inicio dejó mucho que desear. Dejó escapar puntos importantes ante León, FC Juárez y Santos Laguna tras regalar penales sin sentido.

El Guadalajara duerme con regularidad en la zona de Play-in y tiene que pasar un mundo para que quede en la décima primera posición de la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado comienza a ver de cerca y se ilusiona con estar ya dentro en los puestos de clasificación directa, por lo que repasamos qué resultados necesita para ser sexto post jornada 14.

Chivas se entusiasma con estar en zona de Liguilla. (Foto: IMAGO7)

¿Qué resultados necesita Chivas cerrar la jornada 14 en zona de Liguilla?

El primer punto que Chivas debe entender que necesita ganar el próximo miércoles Querétaro, ya que un empate en puntos lo deja por debajo de cualquiera de los rivales directos por diferencia de goles. De quedarse con los tres puntos, el segundo punto que el Guadalajara necesita que se cumpla es que Pachuca y Tijuana al menos empaten o pierdan para quedarse con la sexta posición.

Cabe destacar que el calendario de los Tuzos y Xolos es complicado porque enfrentan a Tigres y Toluca en esta fecha, mientras que en la siguiente cambian rivales. Por su parte, el Guadalajara en la jornada 15 chocará ante Atlas en el Estadio Akron.