Chivas sorprendió a Tijuana con una feroz remontada en los minutos finales del encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado igualó por 3-3 y hasta el propio entrenador de Xolos, Sebastián Abreu, reconoció la excelencia de los tantos convertidos por Efraín Álvarez y Roberto Alvarado.

El entrenador uruguayo consideró que su defensa no tuvo mucho para hacer ante los dos remates de los jugadores rojiblancos: “Básicamente hoy los dos goles que nos hicieron, les pegan de afuera. Hoy fueron dos golazos espectaculares. No hay mucho análisis de cómo defender ese tipo de situaciones, con dos jugadores de Selección, de muy buen nivel”.

Abreu quedó maravillado ante la calidad individual de los autores de los goles: “El primer gol puede tener correcciones. Los otros dos son virtudes de jugadores diferentes que claramente hacen la diferencia para equilibrar un partido que yo veía y era como el partido que le daban para remontar, le daban como tres puntos a Chivas”, opinó sobre lo que se habló en la previa.

“Hay que felicitarlos por los dos golazos que nos hacen. No sé si achacarlos al cansancio, a relajamiento, a no querer dar más. Son virtudes. No todos los goles son corregibles, hay veces que son virtudes excepcionales del rival. En este caso el tiro libre y la otra jugada fueron excepcionales”, remarcó Abreu sobre el descuento de Efraín Álvarez y la igualdad de Roberto Alvarado.

El análisis de Gabriel Milito

Por su parte, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito también reflexionó sobre el trámite del encuentro: “Salimos a ganar… no era fácil remontar un 3-0 y el equipo con mucho orgullo, y buscando en todo momento, lo pudo conseguir. Pudo ser peor, pudo ser derrota, sin embargo lo empatamos”, expresó.