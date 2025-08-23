Chivas volvió a dejar dudas en su visita a Tijuana, donde estuvo al borde de sufrir una nueva derrota en la Liga MX. El Rebaño llegó a estar tres goles abajo en el marcador y logró rescatar un empate 3-3. Sin embargo, el encuentro volvió a evidenciar los problemas defensivos que han acompañado al equipo en este inicio de torneo.

En conferencia de prensa, Gabriel Milito reconoció la importancia de la reacción, pero no ocultó su molestia por la manera en que Guadalajara se complicó el encuentro. “Salimos a ganar… no era fácil remontar un 3-0 y el equipo con mucho orgullo, y buscando en todo momento, lo pudo conseguir. Pudo ser peor, pudo ser derrota, sin embargo lo empatamos”, comentó el estratega.

El entrenador argentino fue contundente al señalar que el principal problema está en la falta de solidez defensiva. “Queremos ser un equipo mucho más sólido. Estamos cometiendo errores totalmente evitables. No es fácil enfrentar a Tijuana, que se repliega bien, roba y ataca los espacios. Debíamos controlar eso y no lo hicimos. Necesitamos ser mucho más sólidos”, apuntó.

Para Milito, es claro que los errores defensivos están condicionando a Chivas, que ha comenzado perdiendo varios partidos y hasta registra cinco penales en contra en cinco juegos. “Me gustaría que fuéramos un equipo más sólido atrás y no lo estamos siendo. Cometemos errores evitables, pese a la calidad de los jugadores. Eso nos obliga a empezar los partidos perdiendo y a asumir los riesgos de llevar el peso del juego”, reflexionó.

La impotencia de Gabriel Milito cuando Chivas perdía 3-0

Respecto al momento más desfavorable de Chivas en el partido, Milito compartió su sentir: “La sensación fue de impotencia. Veía que el equipo se brindaba al máximo y yo, con toda la intención de ayudarlos, sentía una enorme responsabilidad y dolor. Estoy todos los días con estos jugadores, sé las ganas de ganar que tienen y de revertir la situación que Chivas arrastra hace tiempo (…) La impotencia fue estar 3-0 abajo sin haber sido tan superados. El gol siempre condiciona el desarrollo del juego y no hemos podido encontrarnos con la ventaja, salvo contra San Luis”.