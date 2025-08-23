Las Chivas de Guadalajara no han tenido un fácil comienzo de semestre. Tras la eliminación en la Leagues Cup, el Rebaño Sagrado necesita remontar en el Apertura 2025 de la Liga MX. Con esa intención el conjunto rojiblanco visitó a los Xolos de Tijuana, pero finalmente se llevó un empate por 3-3 luego de estar tres goles en desventaja.

Gran remontada de Chivas vs. Tijuana

El Rebaño Sagrado parecía destinado a otra derrota en el Apertura 2025: en su visita a Xolos, perdía por 3-0 y los locales hasta fallaron un nuevo penal sancionado en contra del Guadalajara. Sin embargo, en el último cuarto de hora llegó la reacción rojiblanca: primero con el descuento de Armando González y luego con sendos golazos de Efraín Álvarez y Roberto Alvarado para que las Chivas pudieran rescatar al menos un punto.

La palabra de Armando González tras el encuentro

El canterano rojiblanco Armando González, recientemente convocado a la Selección Mexicana, inició la remontada rojiblanca y al término del partido expresó: “Al medio tiempo el profe nos dijo: tenemos de dos, o nos seguimos hundiendo o nos levantamos, no hay de otra. Esto se saca con trabajo, con carácter y personalidad. Al final hubo un momento en el que nos vimos y dijimos: ‘o nos meten cinco o lo empatamos’. Teníamos que ir a arriesgar, a luchar a luchar, quedan minutos y por qué no podríamos empatar“.

Agónico empate del Tapatío

Al igual que el primer equipo, el Tapatío también rescató un agónico empate por 1-1 en su visita a Leones Negros. El Filial rojiblanco lo perdía pero sobre el final, un gol del ingresado Sergio Aguayo decretó la igualdad. De esta manera, los dirigidos por Arturo Ortega se ubican en el 4° lugar de la tabla, con dos victorias, un empate y una derrota.