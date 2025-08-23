El vibrante partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Tijuana, disputado en el Estadio Caliente, no solo tuvo muchos goles (empate 3 a 3), sino que también se dieron varias polémicas. Una de ellas fue el penal que le marcaron a Diego Campillo por un agarrón en el área.

Más allá de la atajada de Raúl Rangel ante el remate de Adonis Preciado, el penal genera algo de polémica porque otras jugadas similares se suelen ver en las áreas, pero no siempre son cobradas. Sin embargo, allí no terminaron las polémicas, ya que el 2 a 0 parcial de los Xolos tuvo un marco controvertido.

Frank Boya definió en el área de Chivas con pierna derecha, pero parecía estar adelantado en el momento en el que partió el pase. Luego de una confusa revisión vía VAR, Katia Itzel García decretó que era gol válido, pese a lo que se podía observar a simple vista.

Frank Boya parecía estar adelantado en el 2 a 0 parcial de Tijuana sobre Chivas. (Captura FOX)

A Chivas le marcaron 5 penales en contra en 5 partidos por el Apertura 2025

El mundo Chivas se siente algo despojado ante los arbitrajes en el Apertura 2025 de la Liga MX. Con 6 jornadas transcurridas en la competición local, el Rebaño Sagrado disputó 5 partidos, ya que debe la primera fecha. En esa cantidad de partidos le marcaron 5 penales en contra, muchos de ellos discutibles.