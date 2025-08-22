El Club Deportivo Tapatío pudo llevarse un punto en un partido complicado ante Leones Negros por la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Denilson Muñoz abrió la cuenta para los locales en el Estadio Jalisco a los 22 minutos del primer tiempo.

Sergio Aguayo, la figura rojiblanca, consiguió el empate en una de las últimas jugadas del partido. Sin embargo, y a pesar del rendimiento parejo del juego, el Tapatío podría haberse llevado los 3 puntos, ya que el propio atacante estrelló un balón en un poste en una de las últimas jugadas del partido.

El Tapatío se ubica en la cuarta posición de la fase regular del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. (Captura ligabbvaexpansion.mx)

Cuando todavía faltan partidos para finalizar la cuarta fecha, el Tapatío se ubica en la cuarta posición. El empate contra Leones Negros fue importante ya que impidió que los vigentes campeones lo superen en la clasificación. El equipo de Arturo Ortega tiene mejor diferencia de goles.

Chivas Tapatío impidió una segunda derrota consecutiva

Además de lo que significó desde la cosecha de puntos e impedirle sumar de a 3 a Leones Negros, el empate también sirvió para no caer desde lo anímico entre los jugadores del Tapatío. Una derrota contra los campeones hubiera sido la segunda de manera consecutiva.

La caída frente a Tepatitlán de Morelos fue especialmente dolorosa por la forma en que se dio. Los visitantes en la jornada 3 se imponían con autoridad por 0-3 y sobre el final del juego llegó el descuento de Vladimir Moragrega vía penal, por lo que no volver a perder se valora en el equipo filial de Chivas.