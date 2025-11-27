Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. Previo al duelo contra la Máquina Cementera, Amaury Vergara vuelve a ser noticia debido a que lanzó dardos contra la prensa al señalar que siempre están para marcar los puntos negativos de él. ¿Nunca vio lo que pasaba en el Guadalajara en los últimos años?

Desde la salida de Veljko Paunovic la afición rojiblanca no se encontraba ilusionada hasta la llegada de Gabriel Milito. Que el entrenador argentino haya declarado que confía en los futbolistas mexicanos fue comenzar de la mejor manera su gestión deportiva en el gigante de México debido a que se cuestionaba si el Rebaño Sagrado tenía que dejar o no su tradición.

Hoy Chivas se alista de la mejor manera para recibir a Cruz Azul en el Estadio Akron por los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de un contexto con la moral en alto, José María Garrido publicó las declaraciones de un Amaury Vergara que decidió acordarse de las críticas que se le hicieron por su mala gestión en el club y lanzó duras palabras contra la prensa deportiva cuando recibía el premio al emprendedor PARAMEX Jalisco 2025.

Amaury Vergara se mostró molesto con la prensa deportiva. (Foto: IMAGO7)

“No estoy acostumbrado a hablar tan poquito tiempo. Hoy nada más me dieron cuatro horas de pláticas. Me costó trabajo pensar que les podía compartir quizás un poquito de empresario, un poquito de emprender, cosas que seguramente no sepan los que están pegados a los medios deportivos porque se la pasan señalando cosas negativas y poco de lo positivo”, expresó el dueño del Guadalajara.

Por otro lado, Amaury Vergara se acordó de Atlas y América. ”Tuve una vida antes de ser presidente del club más grande de México. Una disculpa a los atlistas o americanistas. Perdóname Claudio, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas?”, cerró el presidente del conjunto rojiblanco.

¿Cuántos títulos ganó Amaury Vergara como directivo de Chivas?

Desde que Amaury Vergara asumió como presidente de Chivas solamente ganó un título en la rama femenil. En el primer equipo varonil solamente se puede destacar el proceso que se vivió en el Clausura 2023 en el que el Rebaño Sagrado finalizó segundo tras caer en la vuelta ante Tigres.