La inmensa grandeza de Chivas ha sido construida por el incesante trabajo de diversas figuras que terminaron convirtiéndose en leyendas, en donde uno de los hombres más importantes de la historia reciente del Rebaño es sin duda José Manuel de la Torre.

El Chepo proviene de la familia más influyente en la historia del Club Deportivo Guadalajara y la prueba es que es el único personaje en lograr ser campeón como rojiblanco tanto como futbolista como entrenador, por lo que es considerado un referente de la institución tapatía.

Sin embargo, De la Torre Menchaca ha vuelto a meterse en controversia al reconocer que estaría dispuesto a dirigir a cualquier equipo que le brinde la oportunidad, revelando que ha estado en negociaciones importantes con el Atlas, pero no se pudo concretar.

“Nunca me he cerrado las puertas de ningún lugar. Así hayas tenido alguna discusión, es normal en todo. Lo tenemos en familia, con amigos y en trabajo es normal. Menos en un equipo como Guadalajara, porque sabes por dónde es y lo que necesita un equipo como Guadalajara, de dónde se debe de nutrir con quiénes se debe de nutrir.

“Nunca le he dicho que no a ningún club, a ninguno y mira que estuve muy cerca (del Atlas). ¿Por qué no? Hay cosas que de repente escucho de que ‘yo no iría a tal lugar’. Yo soy un profesional del futbol, persona que profesa una actividad y no dice en ningún lugar que no puedo o no debo.

“Es aficionado, pero profesional es otra cosa. Te debes al club, tienes un contrato, tienes derechos, muchas cosas en ese ámbito. Lo otro es de amor, es de cariño. Estuve en el América y lo disfruté y estoy muy agradecido porque ellos invirtieron en mi”, declaró en el podcast de Héctor Huerta.

¿Por qué es histórico el Chepo de la Torre en Chivas?

El también exentrenador de la Selección Mexicana no solamente es un referente del Guadalajara por ser el entrenador que consiguió el título en el Apertura 2006, sino que después volvió para salvar al Rebaño del problema porcentual, siendo el estratega de aquel histórico triunfo en Puebla con doblete del Cubo Torres.