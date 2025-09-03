Chivas esta viviendo un semestre de pesadilla, debido a que el plantel está demostrando buen funcionamiento y hasta domina a sus rivales; sin embargo, siguen cosechando derrotas, por lo que la paciencia en el proyecto de Gabriel Milito se está agotando por parte de aficionados y hasta de especialistas.

Ante el pésimo arranque del Apertura 2025 y la incapacidad de corregir el rumbo, sobre todo en cuestiones defensivas, el exdirector deportivo del Guadalajara, Néstor de la Torre, considera que el semestre está perdido en el Rebaño, por lo que espera que la directiva respalde el proyecto y compre dos refuerzos para que el argentino pueda desempeñar su modelo de juego.

“Siguen igual, genera, llegan y vuelvo a la frase que siempre digo: ‘solo un loco y un tonto piensa que haciendo lo mismo, obtiene diferentes resultados’.

“Sería más radical que me digan que no van a cambiar el técnico y que sigue el proyecto adelante y que tienen que mejorarlo. Necesita mucha ayuda del director deportivo con el técnico para traer jugadores que le redondeen el estilo. Este torneo ya bailó.

“No me molesta que van a mantener el proyecto, pero ojalá haya capital, que haya recursos y la asertividad para traer a dos jugadores que le ayuden a ese proyecto, a ese estilo de juego”, explicó el exdirectivo del Rebaño en el podcast Lavolpismo.

¿Cuál es el plan de la directiva de Chivas con Gabriel Milito?

La directiva del Guadalajara estaría dispuesta a darle el voto de confianza al entrenador argentino, por lo que se estarían hasta ignorando a los entrenadores que ya se estarían ofreciendo para tomar las riendas del Rebaño en caso de que decidieran dar un cambio en el timón.