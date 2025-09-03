Chivas está viviendo uno de los momentos más frustrantes de los años recientes debido a que desempeñan un buen futbol, pero los resultados siguen siendo negativos, por lo que aficionados y especialistas comienzan a pedir la cabeza de Gabriel Milito.

Sin embargo, dentro del Guadalajara tendrían otras ideas al respecto y la prueba es que la directiva estaría apostando por la continuidad del entrenador argentino, en donde los futbolistas avalan dicha decisión y estarían conscientes de que los responsables son ellos y no el entrenador ni la directiva.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que la plantilla de jugadores se ha estado reuniendo para hablarse fuerte entre ellos sobre los errores que se han cometido y que siguen costando puntos en el torneo, dejando en claro que la responsabilidad no es de nadie más que de ellos mismos, al tiempo de reiterar el respaldo hacia el timonel sudamericano.

“Esto ha seguido. Cada vez que viene un mal resultado se junta el plantel y se hablan fuerte, es importante saberlo. No están perdiendo y llegan el lunes a entrenar como si nada. Cuentan desde el interior del Guadalajara que se ha hablado muy fuerte en las últimas semanas, sí se están diciendo verdades.

“Se asume la responsabilidad como propia. El plantel ha hablado en conjunto de que la culpa es de ellos, la responsabilidad es de ellos. Hay gente que levanta mucho la voz en el vestidor para no eludir la culpa. Hay elementos que están hablando con mucho peso (…) Me dicen que Luis Romo es de los que más levanta la voz y más se hacen responsables: ‘Nosotros somos los culpables, los que tenemos que sacar esto adelante’.

“Jugadores como Erick Gutiérrez, levantan mucho la voz. Jugadores como Romo levantan la voz. Que el Piojo Alvarado habla mucho, es uno de los que más entra en las discusiones (…) Que Efraín habla mucho, que Richy Ledezma habla mucho. Me decían que el Cotorro González anda bien encabronado porque andan pierde y pierde.

“En estas pláticas de tono alto en el que se señalan de frente (…) El plantel ha decidido, a la interna del equipo, el respaldar al técnico. Dicen los jugadores que están contentos con la forma dejugar, con el trato, con la forma en que lleva a grupo. Contentos con la propuesta que les inculca día con día.

“El plantel atribuye todo el mal momento en cuento a resultados del Guadalajara las cagadas individuales (…) El plantel cree que no tiene que ver con lo que propone Gabriel Milito”, concluyó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.