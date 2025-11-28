Matías Almeyda es una auténtica leyenda en Chivas gracias a su exitoso paso por el club, donde ganó una Liga MX, una Concachampions, un Campeón de Campeones y dos Copas MX, convirtiéndose en uno de los entrenadores más ganadores en la historia del Rebaño Sagrado.

Hoy, el Pelado dirige al Sevilla en España, donde poco a poco ha logrado resultados muy positivos, incluyendo una contundente goleada 4-1 sobre el Barcelona. Aunque todavía debe ajustar detalles para escalar posiciones en la tabla, su estilo y liderazgo ya comienzan a ganarse a la afición blanquirroja.

Este domingo se jugará el Derbi Sevillano contra el Betis, un partido que paraliza a la ciudad, y Almeyda aprovechó el ambiente para hacer una peculiar broma a los periodistas presentes en su conferencia. Les preguntó quiénes eran aficionados del eterno rival… y tras levantar la mano algunos, les “prohibió” la entrada a su próxima conferencia de prensa.

Naturalmente, todo se trató de una broma, y segundos después tanto Almeyda como los periodistas estallaron en risas, demostrando el ambiente relajado y la confianza con la que el exentrenador de Chivas encara el Clásico de la Ciudad, un duelo clave para ilusionar a la afición y seguir escalando posiciones.

Matías Almeyda volverá a enfrentarse a un problema que tuvo en Chivas

Sin embargo, en las próximas semanas Almeyda enfrentará un reto conocido: la falta de presupuesto del Sevilla para fichar refuerzos de alto nivel, un problema muy similar al que vivió con Chivas. Habrá que ver cómo fortalece al plantel de cara a la segunda mitad de la temporada, en la cual buscará asegurar puestos europeos.