El exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Ulises Dávila, dio a conocer un comunicado luego de que el Tribunal Local de Downing Centre, en Sídney, emitiera su sentencia, poniendo punto final al proceso legal que enfrentó en Australia.

Con esta resolución, el mediocampista mexicano cierra un episodio que impactó de manera directa en su carrera y confirmó el término de su etapa dentro del fútbol australiano.

Ulisies Dávila fue hallado responsable de amañar partidos relacionados con las tarjetas amarillas. La jueza Marguerite Vassall determinó una sanción económica de 11 mil dólares y recalcó que, aunque dichas acciones no influyeron directamente en el resultado de los compromisos, sí atentan contra los principios y la credibilidad del futbol profesional.

“Respeto la decisión del Tribunal y acepto mi responsabilidad dentro de lo ocurrido. Esta experiencia me deja una reflexión clara y un compromiso firme de actuar siempre con integridad y responsabilidad“, mencionó en el comunicado.

Ulises Dávila es declarado culpable por amaño de partidos / GettyImages.

Tras esta resolución judicial, el porvenir profesional de Dávila queda envuelto en incertidumbre. A sus 34 años y luego de consolidarse como uno de los extranjeros más influyentes en la A-League, el antecedente por infringir los principios de ética deportiva representa un obstáculo serio para reinsertarse en el futbol de élite.

¿En qué equipos ha jugado Ulises Dávila?