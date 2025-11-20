Matías Almeyda se fue de Chivas como uno de los Directores Técnicos más ganadores del Club, después de haber ganado 5 títulos oficiales, entre ellos un Doblete de Copa y Liga MX, y una Liga de Campeones de Concacaf. Sin embargo, hacia el final de su paso por el equipo, su relación con la Directiva se rompió, ocasionándole problemas para fortalecer al equipo.

Y es que la Dirección Deportiva encabezada por José Luis Higuera le dio cada vez menos dinero para hacer fichajes, al punto que el propio Almeyda confesó estar llevando a cabo una planeación en la que no tuviera que comprar a ningún jugador y solo “reforzarse” con la cantera. Ahora, parece que está viviendo el mismo problema en el Sevilla, donde había empezado a cosechar buenos resultados.

Tras humillar al Barcelona, Almeyda fue goleado por el último lugar de LaLiga.

Según el Diario As de España, Matías Almeyda busca renovar la plantilla del Sevilla en el mercado de invierno, buscando algunos fichajes en posiciones clave para la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, el equipo nervionense no tendría posibilidad económica para hacer fichajes, además de no tener espacios disponibles en la plantilla, lo que complica al Pelado de cara al próximo año.

El propio Director Deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, confesó discretamente que la llegada de refuerzos dependerá de las salidas que pueda haber en el mercado de invierno, aunque es casi imposible que le den a Almeyda los refuerzos que busca: “Decidiremos en función de la economía y de las posibles lesiones, o salidas, para dar soluciones a lo que se nos presente”, confesó a Radio Sevilla.

Matías Almeyda vuelve a sonar para dirigir a la Selección Mexicana tras las dudas sobre Javier Aguirre

Habiendo ya dirigido exitosamente un proyecto de puros mexicanos, Matías Almeyda volvió a sonar en redes sociales como uno de los candidatos para tomar las riendas de la Selección Mexicana en caso de despedir a Javier Aguirre tras los malos resultados y el dudoso funcionamiento que ha tenido el Tri en los últimos meses. Sin embargo, hay que recordar que el Pelado tiene actualmente contrato con el Sevilla y que el plan en la FMF es que Rafa Márquez sea el sucesor del Vasco.