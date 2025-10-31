Este domingo, el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará a los Tuzos del Pachuca por el último boleto directo a la Liguilla, como parte de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, a celebrarse en la cancha del Estadio Hidalgo.

No obstante, previo a este enfrentamiento, en Verde Valle celebraron Halloween con disfraces creativos e inolvidavbles como el de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien se disfrazó de Blanca Nieves.

O bien, el de Luis Olivas, quien apovechó este día para burlarse de Isaác “Cone” Brizuela, generando varias reacciones de los aficionados del Rebaño Sagrado, mientras que el exjugador de los Diablos Rojos del Toluca se vistió de “Pinocho”.

Cabe mencionar que esta celebración de Chivas llegó en un momento positivo, luego de vencer el fin de semana pasado a los Rojinegros del Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío, donde Armando “Hormiga” González fue el gran protagonista de esa noche en el Estadio Akron.

Isaác Brizuela y Luis Olivas.

¿A qué hora es el partido entre Pachuca y Chivas?

El partido entre los Tuzos del Pachuca y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, se llevará a cabo el domingo 2 de octubre en el Estadio Hidalgo, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Caliente TV.