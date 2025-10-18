Chivas está por entrar a la recta final de la fase regular del Apertura 2025, en donde la misión es mantenerse con esa racha ganadora para seguir escalando posiciones en la tabla general, por lo que el entrenador Gabriel Milito debe de elegir adecuadamente sus piezas para cada compromiso.

A lo largo de este semestre, el Guadalajara ha sido atacado constantemente por las lesiones y hasta por llamados a Selección Mexicana, razones por las que el entrenador argentino no ha podido contar con plantel completo prácticamente desde que llegó al banquillo rojiblanco.

Es por eso que para el duelo contra Mazatlán, Milito tomó la importante decisión de dejar fuera de la convocatoria, por mera decisión técnica a varios elementos de renombre como Alan Pulido, Cade Cowell, Isaác Brizuela y Luis Olivas. Otros elementos que no son del agrado del timonel son Eduardo García y Raúl Martínez.

Hay que recordar que para este choque contra los mazatlecos, el chiverío ya puede contar con los regresos de Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez que estaban lastimados, además de Hugo Camberos y Yael Padilla que estaban con la Selección Sub 20 en el Mundial de la especialidad.

Por si fuera poco, Alan Mozo y Leonardo Sepúlveda continuarían con sus fases de recuperación para seguirse recuperando de sus respectivas lesiones, por lo que se espera que el lateral surgido de los Pumas pueda reaparecer en una o dos semanas.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Mazatlán

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– Bryan González

– José Castillo

– Diego Campillo

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Luis Romo

– Rubén González

– Omar Govea

– Erick Gutiérrez

– Daniel Aguirre

– Richard Ledezma

– Yael Padilla

– Hugo Camberos

– Efraín Álvarez

– Santiago Sandoval

– Roberto Alvarado

– Teun Wilke

– Armando González

– Javier Hernández