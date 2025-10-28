Sin dudas el último fin de semana ha sido soñado debido a que Chivas goleó a Atlas en la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX. En las fuerzas básicas se dio el Clásico Tapatío en el que Guadalajara salió ganado. Por este motivo repasamos los resultados, tablas y goles de la cantera rojiblanca.

Chivas Sub-21 2-1 Atlas

En Verde Valle el equipo de Pepe Meléndez volvió a ganar en el Apertura 2025 luego de superar a Atlas por 2-1 gracias a los goles de Luis Olivas y Diego Latorre. El conjunto rojiblanco es séptimo en la tabla general con siete con 21 puntos, mientras que Latorre se ubica quinto en la tabla de goleo con cinco dianas.

Chivas Sub-19 4-1 Atlas

La Sub-19 anticipó lo que sucedió horas más tarde debido a que superó al equipo rojinegro por 4-1 gracias a los goles de Zinedine Hernández, Brandon Brocksom y un doblete de Aldrin Mariaca. En esta categoría el conjunto rojiblanco es noveno con 24 puntos, mientras que Brocksom es décimo con seis tantos en la tabla de goleo

Santos Laguna (4) 1-1 (2) Chivas Femenil Sub-19

Las rojiblancas tuvieron que batallar para quedarse con la victoria ante Santos Laguna luego de igualar en los 90 minutos y llevarse el punto extra en los penales. Actualmente son cuartas en el Grupo 2 con 22 puntos, mientras que Cinthia Cabrera, que anotó el gol del empate, es tercer en la tabla de goleo con 3 goles.

Santos Laguna 2-1 Chivas Sub-17

En la Sub-17 se dio la única derrota del fin de semana en las fuerzas básicas de Chivas debido a que perdió 2-1 ante Santos Laguna. Edgar Varga, que anotó ante los guerreros, es 16° con seis goles en la tabla de goleo, mientras que el conjunto rojiblanco es quinto en la tabla de posiciones del Grupo 2 con 21 puntos.

Santos Laguna 1-3 Chivas Sub-15

Por último, en la categoría más chica Chivas superó a los Guerrero gracias a los goles de César Quintana, Érick Galíndez y Ricardo Rivero. El los rojiblancos son líderes del Grupo 2 con 35 puntos, mientras que Dilan Padilla se mantiene cómo goleador del equipo y es octavo en la tabla de goleo con seis goles.