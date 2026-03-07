Chivas se ha convertido cada vez más en un equipo que se nutre de sus Fuerzas Básicas, y actualmente existen varios ejemplos claros dentro del primer equipo como Raúl Rangel, Armando González, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, futbolistas que han comenzado a consolidarse en Primera División. Gran parte de este proceso se debe al trabajo que se realiza en el Tapatío, la filial rojiblanca en la Liga de Expansión. Sin embargo, desde la llegada del director técnico Pepe Meléndez hay un aspecto que necesita corregirse con urgencia si los jóvenes quieren dar el salto definitivo al primer equipo.

El principal problema tiene que ver con la disciplina dentro del terreno de juego. A lo largo del Clausura 2026, la filial rojiblanca ha cometido errores que han terminado complicando varios partidos. Aunque nunca se puede saber con certeza qué habría pasado en otras circunstancias, es muy probable que algunas expulsiones hayan influido directamente en los resultados, provocando empates o incluso derrotas en encuentros que pudieron haber terminado en victoria para el Tapatío.

En los ocho partidos disputados por el Tapatío en lo que va del torneo, el equipo ha sufrido expulsiones en tres ocasiones: en la Jornada 1 frente a La Paz, en la Jornada 3 contra Tepatitlán y en la Jornada 8 ante Correcaminos, encuentros en los que coincidió que jugaron como visitantes. Además de terminar con un hombre menos en varios partidos, el dato más llamativo es que cuando esto ocurre el equipo no logra ganar, acumulando dos empates y una derrota en los encuentros donde han visto la tarjeta roja.

A estos problemas se suman faltas defensivas que han terminado costando puntos importantes. En los dos partidos más recientes, el empate ante Correcaminos y la derrota contra Cancún del viernes 6 de marzo, el Tapatío concedió penales tras equivocaciones en la zaga. Ambos fueron convertidos por los rivales, lo que terminó influyendo directamente en el resultado: ante los tamaulipecos el equipo estaba a minutos de quedarse con la victoria, mientras que frente al conjunto caribeño tuvo que remar contra corriente durante prácticamente todo el encuentro.

Tapatío se aleja del liderato de la Tabla General por culpa de estos errores

Debido a estos errores que han terminado complicando partidos y provocando pérdida de puntos, el Tapatío no ha logrado sumar como se esperaba en las últimas jornadas del Clausura 2026. Tras la derrota ante Cancún este viernes, el equipo podría caer hasta la cuarta posición de la Tabla General, pero el problema mayor es la distancia con el liderato, ya que el Morelia tiene un partido menos y dos puntos más, por lo que podría ampliar la ventaja hasta cinco unidades sobre los rojiblancos.