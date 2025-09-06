El futbol mexicano es dominado por Chivas y América debido a que son los dos clubes más poderosos y grandes de toda la Liga MX, por lo que ambas escuadras poseen a la gran mayoría de los aficionados al futbol en todo el país, en donde este canterano rojiblanco reveló que era seguidor de los azulcremas.

Jonny Magallón se convirtió en un referente del Guadalajara debido a su rápido crecimiento y consolidación en la escuadra tapatía ante la salida de Carlos Salcido a Europa, siendo parte del plantel que resultó campeón en el Apertura 2006.

Sin embargo, el exdefensor central del chiverío admitió que durante su infancia era aficionado a las Águilas; sin embargo, reconoció que cambió de parecer cuando creció, asegurando que fue un “desliz”, reiterando su amor por el Rebaño.

“De morro tuve un desliz, no quiero decir ahí ese tema. Era medio azulcrema, pero es de sabios corregir.

“Yo llegué a la Tercera División a los 17 y cuando vi salir a los jugadores de la cancha de entrenamiento, me quedé como un niño (…) Era increíble verlos salir de la cancha de Verde Valle, me fanatiqué rapidísimo con el equipo, me identifiqué“, explicó el exjugador en el podcast de Yosgart Gutiérrez.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. América del Apertura 2025?

Tras el receso por la Fecha FIFA, el Apertura 2025 reanudará sus acciones para el Rebaño y las Águilas con una edición más del Clásico Nacional, partido que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.