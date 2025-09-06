Chivas sigue sin poder encontrar la constancia en cuanto a victorias en este Apertura 2025, por lo que el cuerpo técnico de Gabriel Milito estaría buscando alternativas para encarar la segunda mitad del semestre, sobre todo porque el siguiente partido oficial será el Clásico Nacional contra América.

Es por eso que el delantero del Guadalajara, Armando González, admitió que el amistoso contra el Club León será importante en el interior del Rebaño para seguir mejorando en los aspectos en los que se han adolecido en el semestre, debido a que ya estarían pensando en el duelo contra las Águilas.

“Estos partidos, por más que sean amistosos, nos ayudan mucho para seguir mejorando y puliendo los detalles que hemos tenido y llegar de mejor forma a cuando se reanude la Liga.

“Vamos partido a partido, tenemos una cita con León en donde puliremos cosas, trabajaremos cosas y ya iremos de cara a la semana del Clásico Nacional“, declaró el delantero antes del entrenamiento en Chicago.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.