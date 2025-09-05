Ricardo Ferretti es uno de los mejores entrenadores que ha tenido el futbol mexicano en toda su historia debido a su extenso palmarés con varios clubes de la Liga MX, incluyendo a Chivas; sin embargo, el brasileño ha vuelto a causar polémica al reiterar que le impusieron futbolistas en su paso por la Selección Mexicana.

En diversas ocasiones el Tuca ha manifestado que los directivos del Tricolor solían meterse en el armado de las convocatorias, por lo que lo obligaban a convocar a Guillermo Ochoa; sin embargo, recientemente reveló otro nombre y se trataría de un canterano del Guadalajara.

A través del podcast, Entre barbas y bigotes, Ferretti aceptó abiertamente que la gente de ‘pantalón largo’, indicaba cuáles jugadores debían ser llamados al combinado nacional, asegurando que uno de ellos era Marco Fabián.

“Estaba en la segunda etapa, estaba haciendo la lista con la gente, me dijeron que empezara a ver a los chavos que estaban dentro de la lista. De repente me llegaron con que ‘hay que llevar a fulano’, ‘hay que llevar a mengano‘. La gente directiva. No nada más a Guillermo Ochoa, sino a otros cuatro o cinco.

“Me acuerdo que Marco Fabián estuvo, varios ahí estuvieron. En cuanto me dijeron: ‘hay que llevarlos’, cosa que yo no quería, les dije: ‘hazme la lista y ahí nos vemos. Viajo con el equipo’. Jugamos contra Argentina dos partidos, ahí debuta Lionel Scaloni, nos ganaron los dos partidos”, explicó el ahora analista de la cadena ESPN.

¿Cuándo dirigió el Tuca Ferretti a la Selección de México?

El Tuca manifestó en muchas ocasiones que no estaba interesado en comandar un proyecto de la Selección Mexicana; sin embargo, aceptó apoyar en un par de ocasiones con interinatos, el primero en 2015 para ganar el boleto a la Copa Confederaciones del 2017 y el segundo en 2018 en lo que se elegía al sucesor de Juan Carlos Osorio en el banquillo nacional.