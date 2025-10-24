Se viene una edición más del Clásico Tapatío, así que en redes sociales la Liga MX le recordó a los Rojinegros del Atlas cuando fueron humillados por Marco Fabián en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025.

Recordemos que fue un partido de Vuelta que se interrumpió por 20 minutos debido a una invasión de fanáticos de los ‘Zorros’, donde el Club Deportivo Guadalajara avanzó a las Semifinales 4-1, gracias a que ese día Marco Fabián salió inspirado, marcando un triplete.

Aquella vez el Rebaño Sagrado salió a proponer desde el inicio con la finalidad de aprovechar el 0-0 en el encuentro de Ida. Marco Fabían firmó tres brillantes anotaciones en apenas 38 minutos, el primero de ellos apenas al minuto 4, luego de un mal rechazo de Walter Kannemann para pegarle al esférico como venía y así vencer a Federico Vilar.

Al cuarto de hora del compromiso llegó el segundo de Marco Fabián. Condujo por izquierda y como ningún defensor le salió aprovechó para pegarle de larga distancia y meter el balón en el ángulo superior del portero argentino, quien se quedó viendo la obra de arte.

Al 38′ llegó el triplete después de una descolgada de Raúl López por el sector derecho. Centró al área y Marcó Fabián logró controlar la pelota, se quitó a Enríque Pérez con un amague y con la pierna izquierda mandó el esférico a segundo poste y de nueva cuenta Federico Vilar se quedó mirando. Ya al minuto 53, Omar Bravo puso la estocada final y dos minutos más tarde comenzó la invasión de la Barra 51.

¿A qué hora es el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío entre el Club Deportivo Guadalajara y los Rojinegros del Atlas, como parte de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, se celebrará este sábado 25 de octubre en la cancha de Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.