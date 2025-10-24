Chivas vivía un gran momento en el Apertura 2025 con cuatro victorias consecutivas ante Necaxa, Puebla, Pumas y Mazatlán. Este buen ritmo ilusionó a la afición, pues un quinto triunfo ante Querétaro habría colocado al Rebaño en el 6to lugar de la Tabla General, ya en puestos de Liguilla directa.

Sin embargo, en la visita a La Corregidora los errores defensivos y la falta de contundencia pesaron, y Chivas terminó perdiendo el encuentro ante los Gallos Blancos. Con ello, se terminó la racha positiva y el equipo permanece en puestos de Play-In, manteniendo la obligación de cerrar fuerte el torneo.

Gabriel Milito no podía creer la derrota.

Esta derrota también significó que Gabriel Milito se quedara muy cerca de igualar un récord reciente del Guadalajara. En el Clausura 2022, Ricardo Cadena logró una racha de cinco victorias consecutivas, incluyendo una en el Play-In donde eliminaron a Pumas. Con el descalabro en Querétaro, Milito se quedó en cuatro triunfos.

Aunque la racha de Cadena quedó lejos de la más grande en la historia del Rebaño. La marca máxima pertenece a José Luis Real, quien en el Bicentenario 2010 consiguió ocho victorias consecutivas venciendo a Toluca, Tigres, Tecos, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis.

Gabriel Milito y compañía deberán pensar ya en Atlas y el cierre de fase regular

Ahora, Milito y sus dirigidos deben dar vuelta a la página y enfocarse en lo que sigue: Atlas, Pachuca y Monterrey serán los últimos rivales de la fase regular. Cada punto será crucial para definir si Chivas accede directamente a Liguilla o disputa el Play-In.