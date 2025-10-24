Chivas sufrió una dolorsa derrota contra Querétaro, producto de un gol al minuto 2, el cual vino tras un error en la salida de Fernando González. El mediocampista perdió el balón en zona comprometida y eso desató una ola de críticas en su contra por parte de la afición.

Hay que recordar que el Oso no inició el torneo como titular con Gabriel Milito. Fue hasta la Jornada 8 ante el América que se ganó su lugar en el once inicial, y desde entonces no lo ha soltado. Por eso, muchos se preguntan si Milito lo mandará nuevamente a la banca tras su error.

Lo cierto es que es poco probable que González pierda la titularidad como castigo, pero sí es muy posible que Milito ajuste el medio campo. Todo apunta a que Erick Gutiérrez será su acompañante fijo, pues aunque el Guti no tiene las mismas cualidades defensivas que González, sí aporta una mejor salida con el balón, justamente el punto débil del Oso.

Esto podría formar una dupla muy equilibrada en la media cancha: González aportando recuperación y marca, mientras que Gutiérrez genera juego desde atrás. Así, uno cubre las carencias del otro, dándole a Chivas solidez defensiva y también mejores opciones para construir jugadas desde su propio campo.

El propio Erick Gutiérrez ha defendido a Fernándo González en otras ocasiones

Incluso, el propio Erick Gutiérrez ha dicho que prefiere jugar con González, pues saber que el Oso lo respalda en defensa le da mayor libertad para sumarse al ataque. Con esto en mente, todo indica que Milito no castigará al Oso, sino que buscará potenciarlo con un ajuste inteligente en la mitad de la cancha.

“Para mí, el Oso González es importantísimo. Es de esos jugadores enfadosos que no te dejan hacer absolutamente nada al rival. Te da confianza en el medio campo; si se nos pasa la pelota, sabes que el Oso está ahí atrás. Es muy disciplinado, casi nunca se gana una amarilla, y siempre está disponible cuando el equipo lo necesita. Es un gran jugador y un gran compañero.”