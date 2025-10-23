Chivas perdió anoche ante Querétaro en un partido clave por la Liguilla directa, y el gol que significó la derrota llegó tras un grave error de Fernando González, quien intentó salir jugando con el balón controlado, pero terminó perdiéndolo en zona peligrosa. La jugada evidenció una de sus principales carencias: le cuesta salir con balón dominado cuando lo presionan.

El Oso había iniciado el Apertura 2025 como suplente en los planes de Gabriel Milito, y no fue sino hasta el Clásico Nacional de la Jornada 8 que tuvo su primera titularidad, firmando una gran actuación. A partir de ahí, coincidió con la lesión de Erick Gutiérrez, por lo que González no soltó el puesto y se mantuvo como titular durante varias jornadas consecutivas.

Desde entonces, Fernando González disputó siete partidos como titular, pero el error de ayer volvió a abrir el debate entre la afición sobre si debería regresar a la banca y darle nuevamente la oportunidad al Guti, ya recuperado. Y es que errores como el que cometió ante Querétaro pueden costar partidos decisivos, como quedó demostrado.

Cabe recordar que, desde que se ganó la confianza de Milito en el Clásico Nacional, solo se había perdido un partido, ante Necaxa, luego de ser expulsado frente a Toluca. Tras cumplir su sanción, regresó de inmediato a la titularidad para enfrentar al Puebla, siendo parte de la racha de victorias que se mantuvo hasta ayer.

Gabriel Milito sí o sí deberá cambiar la alineación para el Clásico Tapatío

Ahora, independientemente de lo que decida el entrenador argentino, Gabriel Milito deberá hacer ajustes obligados, ya que Richard Ledezma fue expulsado por doble amarilla en los minutos finales del duelo ante Querétaro, por lo que se perderá el Clásico Tapatío ante Atlas.