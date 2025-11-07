Armando González vive un torneo de ensueño con Chivas. El joven delantero llega a la última jornada del Apertura 2025 con 11 goles, empatado con Paulinho y Joao Pedro en la cima de la tabla de goleo, por lo que el duelo ante Monterrey será clave: si logra anotar y sus rivales no lo hacen, podría consagrarse como Campeón de Goleo en solitario.

Dentro del plantel rojiblanco se respira mucha unión. Y aunque es natural que La Hormiga acapare los reflectores por su espectacular irrupción en el futbol mexicano, todos los jugadores dirigidos por Gabriel Milito han aportado para que el equipo cierre la fase regular en gran forma, demostrando que la fuerza del grupo está por encima de las individualidades.

En ese contexto, Fernando González aprovechó para enviarle un mensaje especial a su compañero Armando González, deseándole que tenga muchas oportunidades de gol y que pueda aprovecharlas. El mediocampista expresó su deseo de verlo convertirse en Campeón de Goleo, incluso marcando varios tantos para asegurar el título sin depender de lo que hagan sus competidores.

El escenario pinta favorable: en los últimos años, los enfrentamientos entre Chivas y Monterrey suelen tener goles, y son muy pocas las ocasiones en las que el Rebaño Sagrado se ha quedado sin anotar ante los Rayados. Por eso, se espera un partido abierto y con emociones, donde La Hormiga buscará escribir su nombre en la historia del club.

¿Cuándo y por dónde se podrá ver el Chivas vs Monterrey de la Jornada 17?

El duelo entre Chivas y Monterrey se jugará este sábado a las 5:07 pm en el Estadio Akron, con transmisión por Prime Video. Los boletos ya se encuentran agotados, por lo que se espera un lleno total para cerrar con todo la fase regular del Apertura 2025.