Armando González vive un momento inmejorable en su carrera. Tras consagrarse como uno de los mejores delanteros del Apertura 2025, el atacante de Chivas fue oficialmente convocado por Javier Aguirre para integrar la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre, en la que el Tri enfrentará a Uruguay y Paraguay como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

Aunque por ahora La Hormiga parte como tercer delantero detrás de Raúl Jiménez y Germán Berterame, es muy probable que tenga minutos en alguno de los dos encuentros. Y si eso sucede, enfrentará a defensores de clase mundial, lo que representará una oportunidad invaluable para aprender y medirse ante figuras de élite internacional.

En el caso de Uruguay, Armando podría tener que medirse con Ronald Araújo del Barcelona de España, Santiago Bueno del Wolverhampton de Inglaterra o Mathías Olivera del Napoli de Italia. Todos ellos militan en clubes de las ligas más competitivas del planeta, por lo que enfrentar su solidez, fuerza y lectura de juego será un reto mayúsculo para el joven atacante rojiblanco.

Mientras tanto, ante Paraguay podría enfrentarse a Omar Alderete del Getafe de España, Fabián Balbuena del Dinamo Moscú de Rusia o Gustavo Gómez del Palmeiras de Brasil, futbolistas con amplia experiencia internacional y con estilos defensivos muy distintos. Afrontar a rivales de ese nivel le permitirá a Armando sumar experiencia valiosa que beneficiará tanto a Chivas como al Tricolor en el futuro.

¿Cuándo podría jugar Armando González con la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay el sábado 15 de noviembre a las 7:00 pm en el Estadio TSM de Torreón, y luego a Paraguay el martes 18 a las 7:30 pm en el Alamodome de San Antonio, Texas. Pero antes de esos compromisos, González deberá mantener el enfoque en el duelo de este sábado ante Monterrey, donde buscará cerrar la fase regular con broche de oro.