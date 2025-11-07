La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial de 2026, torneo en el que será anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá. Como parte de su proceso, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Uruguay y Paraguay durante la Fecha FIFA de noviembre, y finalmente se ha dado a conocer la convocatoria oficial, la cual incluye varias novedades.

Desde hace algunos días ya se habían filtrado los llamados de Armando González y Roberto Alvarado, además de que se esperaba la confirmación de Raúl Rangel tras su gran torneo con Chivas. Ahora, con la lista oficial publicada, se confirma que los tres jugadores del Rebaño Sagrado formarán parte del Tri para esta doble fecha, aunque también hubo una sorpresa negativa para la afición rojiblanca.

Luis Romo, uno de los futbolistas más destacados del Guadalajara en el Apertura 2025, no fue convocado por el Vasco Aguirre. Todo parece indicar que su ausencia se debe a una especie de castigo deportivo, luego de su actuación en el amistoso pasado ante Ecuador, donde un error suyo en la salida derivó en el penal con el que los sudamericanos empataron el encuentro. Esa jugada no habría dejado satisfecho al cuerpo técnico tricolor.

Aun así, Romo tiene margen para recuperar la confianza del seleccionador, pues mantiene un nivel sobresaliente con Chivas y todavía faltan cerca de siete meses para el Mundial. Si logra sostener su rendimiento en la Liguilla y el próximo torneo, podría volver a la lista final rumbo a 2026, ya que Aguirre aún tiene espacio para realizar algunos ajustes en su plantilla.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana contra Uruguay y Paraguay?

Por su parte, la Selección Mexicana enfrentará a Uruguay el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila, y posteriormente jugará ante Paraguay el martes 18 a las 7:30 p.m. en el Alamodome de San Antonio, Texas. Dos pruebas importantes para seguir afinando al equipo nacional de cara a su cita mundialista.