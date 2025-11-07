El Guadalajara está cerrando el Apertura 2025 con un gran nivel colectivo, y eso se ha reflejado también en el interés que varios de sus jugadores han despertado en la Selección Mexicana. Además de Raúl Rangel y Luis Romo, quienes prácticamente tienen su lugar asegurado, Armando González también ha llamado la atención de Javier Aguirre, y desde hace varios días se filtró que el delantero rojiblanco sería convocado por primera vez al Tri.

Sin embargo, La Hormiga no sería el único jugador del Rebaño que recibiría un llamado. De acuerdo con información del periodista de ESPN, Adal Franco, Roberto Alvarado también será convocado para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Paraguay. Su buen cierre de torneo y las múltiples bajas por lesión en el combinado nacional lo habrían puesto de nuevo en el radar de Aguirre.

El llamado del Piojo llegaría para cubrir las ausencias de Julián Quiñones, Alexis Vega y César Huerta. Si bien los tres se desempeñan principalmente como extremos por izquierda, Alvarado conoce perfectamente ambas bandas y puede adaptarse sin problema al costado izquierdo, donde ya ha jugado en diversas etapas de su carrera.

Lo curioso es que este llamado ya se habría filtrado sin que muchos lo notaran, pues la empresa Adidas, al presentar el nuevo jersey de la Selección Mexicana, incluyó entre las imágenes promocionales al propio Alvarado. En su momento se pensó que se debía únicamente a su popularidad, pero ahora todo apunta a que fue una pista anticipada de su regreso al Tri.

Efraín Álvarez también era candidato a ser llamado a Selección Mexicana

En días recientes también se había especulado que Efraín Álvarez podría ser convocado por el cuerpo técnico de Javier Aguirre, sobre todo por su capacidad para jugar por izquierda y su gran torneo con Chivas. Sin embargo, a falta de la confirmación oficial, todo indica que el exjugador de Galaxy y Xolos no entrará en la lista final para esta Fecha FIFA de noviembre.