En las últimas horas se hizo oficial la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 en el que será anfitrión. En medio de este contexto, la FMF hizo posar a Roberto Alvarado con la nueva playera del Tri. ¿El atacante de Chivas tiene asegurado su lugar en la Copa del Mundo?

No hay dudas de que el Guadalajara a lo largo del último semestre se ha destacado de la mejor manera en el Apertura 2025. La mala suerte y errores puntuales han llevado a que el Rebaño Sagrado no marque la diferencia en partidos en que los rivales en los papeles son de menor nivel.

Son varios los jugadores de Chivas se han destacado de la mejor manera para que el equipo esté en puestos altos de la tabla general y volver a entrar en la consideración de Javier Aguirre. Uno de ellos es sin duda Roberto Alvarado quien anotó ante América y volvió de su lesión dos asistencias para que Armando González anote ante Atlas y Pachuca.

En medio de este contexto, la Selección Nacional de México dio a conocer el nuevo diseño de su playera para el Mundial de 2026. Uno de los futbolistas que posó con el nuevo jersey fue el Piojo Alvarado, por lo que da la sensación que la Federación Mexicana de Futbol lo tiene en cuenta para lo que viene.

¿Javier Aguirre convocará a Roberto Alvarado al Mundial 2026?

Una de las grandes preguntas que todo el mundo comenzará a hacerse es en relación a los 26 jugadores que se convocarán para el Mundial 2026. Roberto Alvarado es considerado por Javier Aguirre como uno de sus elementos habituales en sus convocatorias, pero con el Vasco nada está dicho y habrá que esperar al próximo año.