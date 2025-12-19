Chivas ya trabaja en el cierre de sus refuerzos rumbo al Clausura 2026, pero el mayor dolor de cabeza para la Dirección Deportiva encabezada por Javier Mier no está en las altas, sino en las bajas. Hay varios futbolistas que no entran en los planes de Gabriel Milito y que el club busca acomodar en otros equipos, pero sus salarios elevados están complicando seriamente las negociaciones.

El caso más problemático parece ser el de Alan Mozo. De acuerdo con el periodista Alberto Bernard, “lo han ofrecido a todos los equipos y nadie lo quiere”. La razón es clara: su sueldo lo vuelve prácticamente imposible para los clubes modestos de la Liga MX, mientras que el nivel que ha mostrado en los últimos torneos no resulta atractivo para los equipos con mayor poder económico.

La situación se complica aún más si se toma en cuenta que, según Transfermarkt, Alan Mozo tiene contrato con Chivas hasta el verano de 2028. Esto obliga al Guadalajara no solo a lidiar con un salario alto, sino también a garantizarlo durante los próximos dos años y medio, ya sea que el jugador se quede en el plantel o salga a préstamo.

Ante este panorama, las opciones para Chivas son limitadas. Una posibilidad es que algún equipo de la MLS se interese en Mozo, liga que suelen ofrecer sueldos competitivos y podrían absorber su salario. La otra alternativa sería que el propio jugador acepte una reducción salarial para mantenerse en la Liga MX, algo que pocos futbolistas están dispuestos a hacer, salvo que el proyecto deportivo resulte muy convincente.

Alan Mozo no fue tomado en cuenta y no viajó a la pretemporada de Chivas

Cabe recordar que Alan Mozo no viajó con el resto del plantel a la pretemporada en Barra de Navidad, dejando claro que no forma parte del proyecto encabezado por Gabriel Milito. Ahora, queda por verse qué equipos pueden interesarse en él, qué decisión tomará la directiva rojiblanca y cuál será el camino que el propio Mozo elija para definir su futuro.