Chivas Femenil sumó una victoria por 3-1 ante Puebla en la Jornada 5 del Clausura 2026, un triunfo que reafirma el buen momento del equipo dirigido por Antonio Contreras. El partido comenzó cuesta arriba para las rojiblancas, que rápidamente mostraron carácter y reacción colectiva para darle la vuelta al marcador y consolidar su invicto en el torneo.

La jornada tuvo un condimento especial para dos jugadoras rojiblancas: Samantha López y Caro Jaramillo fueron elegidas en el XI Ideal de la jornada, un reconocimiento al nivel mostrado dentro del campo. Para López, llega tras semanas de gran rendimiento, coronadas con su primer gol con Chivas en el duelo ante Puebla y una actuación que la consolidó como una pieza clave de la defensa.

Caro Jaramillo también destacó por su influencia en el mediocampo, aportando organización, visión de juego y presión constante, además de marcar el segundo gol con un remate de zurda. La combinación de su talento con el rendimiento de López refuerza la idea de que Chivas tiene figuras individuales capaces de marcar la diferencia en cada partido.

Este doble reconocimiento no solo celebra la actuación de dos futbolistas, sino que también refleja la continuidad y el crecimiento de la plantilla rojiblanca. Con su inclusión en el XI Ideal de la jornada, Sam López y Caro Jaramillo llegan con la moral en alto a los próximos compromisos del Clausura 2026, reafirmando que Chivas Femenil tiene protagonistas consolidando su momento competitivo.

El 11 Ideal de la Jornada 5