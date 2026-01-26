Chivas Femenil se pudo quedar con tres puntos importantes debido a que superó a Puebla por 3-1 en un partido en el que un empate o una derrota se iba a sufrir en el resto del Clausura 2026. Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo y Samantha López anotaron los goles del partido, por lo que repasamos cómo marchan en la tabla de goleo.

El equipo de Antonio Contreras no para de dar de qué hablar en cada uno de los partidos por las decisiones que toma. Ayer decidió dejar a Alicia Cervantes en el banco de suplentes y comenzó perdiendo el partido a los 20 minutos con un gol desde fuera del área.

Sin embargo, a minutos de que terminara el primer tiempo apareció Samantha López con un gol de cabeza. En la segunda mitad Carolina Jaramillo recibió en el medio del área para el 2-1 parcial, mientras que Alicia Cervantes marcó el primer del campeonato con otra anotación de cabeza.

¿Cómo marchan Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo y Samantha López?

La actual líder de goleo del Clausura 2026 es Angelina Nicole Hix, futbolista de Pumas, con cinco anotaciones. Por su parte, Adriana Iturbide es la goleadora del Rebaño Sagrado con dos goles y es 15, mientras que Samantha López es 34°, Caro Jaramillo 36| y Alicia Cervantes 38° tras sumar su primer gol en el torneo.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Clausura 2026?

Tras la victoria ante Puebla, Chivas Femenil se ubica en la tercera posición con 13 puntos tras cuatro victorias y un empate ante Cruz Azul. Las rojiblancas se encuentran debajo de América y Pumas, primeras y segundas respectivamente, por diferencia de gol. Pueden caer más si Rayadas de Monterrey gana esta noche.

¿Qué sigue para Chivas Femenil en el Clausura 2026?

Luego de superar a Puebla por 3-1, Chivas Femenil enfrentará a León por la jornada seis del Clausura 2026 en el Estadio Jalisco. El partido está pactado a las 11:00 del Centro de México y podrá seguirse por Amazon Prime EN VIVO y EN DIRECTO.