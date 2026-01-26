Samantha López vivió ante Puebla una noche que puede marcar un antes y un después en su etapa con Chivas Femenil. La defensora no sólo anotó su primer gol con la camiseta rojiblanca, sino que fue una de las grandes figuras en la remontada por 3-1, al punto de ser nombrada MVP del partido. Un premio que coronó un rendimiento que ya venía sosteniendo y que terminó por convencer a la afición rojiblanca.

El gol, además, no fue un hecho aislado. Sam López completó un partido prácticamente perfecto: firme en los duelos, prolija en salida y decisiva en el área rival. La afición no tardó en destacarla en redes sociales, donde se multiplicaron los elogios a su nivel defensivo y a su aporte ofensivo. “Defensivamente 10 de 10”, y “una defensora práctica, con salida y buenos trazos” fueron algunos de los comentarios que reflejan cómo se ha ido ganando el respaldo del entorno rojiblanco.

Su crecimiento cobra aún más valor si se considera el contexto. Durante buena parte del torneo pasado, Samantha López pasó más tiempo en la banca que en la cancha, situación que hoy muchos hinchas cuestionan abiertamente. “Increíble que la hayan tenido sentada un torneo”, escribieron varios, reivindicando su paciencia y subrayando que su continuidad junto a Ferral ha sido clave para consolidar una dupla sólida en la zaga.

Más allá del gol, su perfil izquierdo y su capacidad para salir jugando le han dado a Chivas una variante distinta desde el fondo. Juega al filo, como reconocen algunos aficionados, pero también aporta agresividad, lectura y claridad para iniciar ataques, virtudes que hoy parecen indispensables en el funcionamiento del equipo de Antonio Contreras.

Samantha López y su dedicatoria para Antonio Contreras

Justamente al entrenador Antonio Contreras fue a quien Sam López le dedicó su primer gol con el Rebaño. Un gesto que no pasó desapercibido y que habla de la confianza que ha depositado el cuerpo técnico en ella, además del carácter con el que la defensora ha sabido responder dentro de la cancha.