Chivas Femenil viene de tener una importante victoria contra Puebla en la jornada cinco del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo vivido ante la Franja, repasamos cómo, cuándo y qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Rebaño Sagrado ante León.

Antonio Contreras dio de qué hablar en la previa al partido contra el conjunto poblano debido a que dejó en el banco a Alicia Cervantes y empezó perdiendo. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo apareció Samantha López para el empate, mientras que Carolina Jaramillo lo dio vuelta y Licha amplió la ventaja.

De esta manera, Chivas Femenil finalizó momentáneamente en la segunda posición con 13 puntos y quedó detrás de Pumas por diferencia de gol. Cabe destacar que se mantienen invictas tras haber ganado cuatro partidos y empatado el restante.

Así marcha Chivas Femenil en la tabla general de posiciones.

¿Cuándo y dónde juega Chivas Femenil contra León por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y Atlético de San Luis por la jornada 6 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo 1 de febrero en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para comenzar a las 11:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Chivas Femenil vs. León?

El encuentro entre Chivas y Atlético de San Luis se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime y Fox Sports. Obviamente en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en la jornada cuatro del Clausura 2026.