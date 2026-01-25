En el Club Alpha 3 Chivas Femenil superó a Puebla por 3-1 en la jornada cinco del Clausura 2026 de la Liga MX. Samantha López, Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes anotaron para la victoria rojiblanca ante la Franja.

A este encuentro el equipo de Antonio Contreras llegaba con una victoria ante Querétaro por la mínima diferencia. Sin embargo, al igual que en otros partidos, el Guadalajara no mostró un gran nivel con el juego desplegado.

En los primeros 45 minutos Chivas Femenil decidió salir sin Alicia Cervantes en el cuadro estelar lo que generó que la afición se enoje. A su vez, a los 20 minutos apareció el 1-0 de la Franja con tiro de larga distancia gracias a Abigail López. A pesar de este mal inicio, Samantha López apareció de cabeza para poner el empate parcial.

En el segundo tiempo, el Guadalajara salió con todo y Denise Castro se perdió el 2-1 tras rematar muy desviado. Sin embargo, al 63 apareció Carolina Jaramillo para darlo vuelta tras el centro de Castro, mientras que Alicia Cervantes estiró las ventaja tras el pase Cazares.

De esta manera, Chivas Femenil líder momentáneo del Clausura 2026 con 13 puntos, uno por encima de Rayadas de Monterrey, mientras que Puebla es 17° sin unidades. El próximo partido de las chingonas ante León el próximo domingo por la mañana.

Goles de Puebla

Goles de Chivas Femenil

Alineación de Puebla

Jaidy Gutiérrez, Miriam García, Ylexi Diaz, Karyme Martínez, Liliana Fernández, Ianne López, Abigail López, Jaqueline González, Rubí VIllegadas, Marlyn Campa y Alyssa Oviedo. DT: Carlos Morales.

Alineación de Chivas

Blanca Félix, Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López, Carolina Jaramillo, Yamile Franco, Eva González, Gabriel Valenzuela, Denise Castro, Jasmine Caserez y Viridiana Salazar. DT: Antonio Contreras.

Cambios en Puebla

Marlyn Campos por Sheila Vivanco (57′), Alyssa Oviendo por Luis de Alba Hernández (57′) e Ianne Lopez Roque por Johana Rosas Aguirre (73′).

Cambios en Chivas Femenil

Viridiana Salazar por Alicia Cervantes (45′), Denise Castro por Adriana Iturbide (75′), Natalia Villareal por Carolina Jaramillo (81′), Jazmine Cazares por Valeria Alvarado (81′) y Gabriel Valenzuela por Ivonne González (86′).