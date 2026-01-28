Chivas tuvo un brutal inicio en el Clausura 2026, pero la directiva y cuerpo técnico ya se da una idea de que tipo de jugadores va a necesitar para el Apertura 2026. Uno de los jugadores que podría volver porque se le termina el préstamo en Puebla, quien tuvo un brutal crecimiento en los últimos meses y que se convertiría en el refuerzo ideal para Gabriel Milito.

Uno de los grandes motivos por los que se fue el canterano del Guadalajara fue por la falta de minutos en el primer equipo. En la Franja el futbolista formado en Verde Valle jugó once partidos en el Apertura 2025 y es titular indiscutido en el presente torneo.

Todo indica que Puebla no haría uso de la opción de compra, porque no es un club que se caracteriza en hacer eso, y Luis Rey regresaría a Chivas para el Apertura 2025. Sin embargo, no va a ser una vuelta más para el Rebaño Sagrado debido a que el canterano rojiblanco no solo tuvo roce en primera división, sino que además tuvo un crecimiento importante que nadie veía venir en el conjunto rojiblanco.

Luis Rey es jugador titular en Puebla en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

¿Por qué Luis Rey se convertirá en un refuerzo ideal para Gabriel Milito?

Como se sabe, uno de los refuerzos que Chivas iba a buscar para el Clausura 2026 era del defensa central, por lo que se especuló con nombres de experiencia como Víctor Guzmán y Eduardo Águila. Ninguno llegó y se rumoreó que no solo no se fichó a ninguno de ellos por su alto valor, sino que además porque están a seis meses de que se dé la vuelta de Luis Rey.

La posición regular de Luis Rey en Puebla en el Clausura 2026. (Foto: Statsbomb)

Sin embargo, el canterano sería una pieza interesante para el Guadalajara de Gabriel Milito ya que en Pueblo no solo jugó de central, sino que también lo puede hacer en varias posiciones del mediocampo. Según transfermarkt ante Tijuana y América lo hizo como mediocampista, mientras que en el Clausura 2026 sumó 270 minutos lo hizo ya lo hace como contención o pivote con mucha distribución de juego.

No hay que olvidarse que uno de los puestos a reforzar era el suplente de Rubén González, motivo por el cual se decidió subir a Samir Inda al primer equipo. Sin embargo, el actual jugador de la Franja se convierte en una alternativa ideal porque puede en varias posiciones por la formación y estilo de juego que desarrolló.

Cabe destacar que en el Apertura 2025, el canterano realizó 408 pases de los cuales 333 fueron exitosos y con un tendencia del 32.1% hacia el ataque, mientras que el Oso tuvo 483 pases exitosos de 559 con una tendencia del 34% hacia el ataque, según los datos proporcionados por Opta. Por otro lado, en defensa la diferencia la marca el actual jugador de Chivas, pero es un aspecto que se puede ir mejorando ya que es un jugador de 23 y que mide 1,88 metros.