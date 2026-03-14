Tras su brillante actuación ante Santos Laguna, donde marcó dos goles, el técnico del Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito, no dudó en reconocer públicamente el crecimiento de Armando “Hormiga” González.

En rueda de prensa, el estratega argentino fue más allá al asegurar que el atacante posee cualidades que podrían abrirle la puerta del fútbol europeo en el futuro, siempre y cuando mantenga el nivel y la humildad que viene mostrando en Chivas.

“Siento que va evolucionando, es muy joven y no se conforma con lo que va realizando. Para un futbolista es importante la humildad y que el ego no lo domine. Se le menciona mucho y la gente está contenta con él, pero ahí hay que tener calma y nunca levantar un centímetro del suelo. ‘La Hormiga’ lo tiene claro: viene de una familia de futbolistas y nosotros intentamos inculcarle eso”, mencionó.

“Tiene una mentalidad de querer ir siempre por más y de mantener la humildad para mejorar los aspectos que todavía debe trabajar. Me gusta su evolución dentro del juego, ese progreso que ha tenido. Que pueda participar del juego y hacerlo bien es importante. Si puede ir a Europa, por supuesto, pero quiero que se quede (entre risas); espero que no tenga prisa por irse, porque yo no la tengo”, agregó Gabriel Milito ante los medios de comunicación.

Gabriel Milito espera que Armando González vaya a la Copa del Mundo

Gabriel Milito señaló que, si el delantero mantiene su racha goleadora y el nivel que ha mostrado recientemente, podría abrirse la posibilidad de que sea tomado en cuenta por Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

““La Hormiga” sigue marcando goles, que es lo que el equipo necesita. Está en un muy buen momento y lo viene demostrando desde el torneo pasado. Después, ojalá que pueda vivir la experiencia de jugar un Mundial, pero de eso no puedo opinar; ahí no me corresponde dar mi opinión. Estoy contento con lo que nos aporta a nosotros: goles. Además, en este último tiempo ha mejorado en el juego de espaldas, que era un aspecto que podía trabajar más, y nos da continuidad en los ataques”, finalizó.