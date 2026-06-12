Por medio de redes sociales, Rodolfo Pizarro fue presentado como nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca.

Rodolfo Pizarro fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Pachuca de cara al Torneo Apertura 2026, marcando así su regreso a la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

El mediocampista mexicano vivirá una segunda etapa con los Tuzos, equipo al que vuelve casi una década después de su salida rumbo al Club Deportivo Guadalajara.

La presentación del futbolista de 32 años de edad no pasó desapercibida, ya que Pachuca compartió un video en redes sociales haciendo referencia a uno de los festejos más recordados de Rodolfo Pizarro.

Cabe mencionar que en el material el conjunto hidalguense evocó la celebración inspirada en la película “Guasón”, personaje interpretado por el actor Joaquín Phoenix.

Rodolfo Pizarro dejó Pachuca en 2016 para incorporarse a Chivas, donde alcanzó algunos de los momentos más destacados de su carrera, ya que en Verde Valle conquistó una Liga MX, una Copa MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF.

¿En qué equipos ha jugado Rodolfo Pizarro?