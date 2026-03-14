Las Chivas de Guadalajara consiguieron una sólida victoria por 3-0 ante Santos Laguna en el Estadio Akron, resultado que lo mantiene en la parte alta de la tabla del Clausura 2026 tras una campaña en la que ha ganado ocho de sus primeros diez partidos. Sin embargo, el triunfo dejó una baja importante para el próximo compromiso.

Durante el segundo tiempo del encuentro, Richard Ledezma recibió una tarjeta amarilla tras una jugada en la que previamente hubo una falta sobre Roberto Alvarado que el árbitro Adonai Escobedo no sancionó. Ante la situación, el carrilero derecho reaccionó bajando a un futbolista rival y reclamándole al silbante por no haber marcado la infracción anterior.

Con esa amonestación, Richy Ledezma llegó a la quinta tarjeta amarilla en el torneo, por lo que quedará suspendido y no podrá disputar el partido pendiente que el Guadalajara jugará este miércoles ante Club León, correspondiente a la Jornada 9.

Más allá de la sanción, Ledezma volvió a tener una actuación destacada y aportó una gran asistencia para el segundo gol de Armando González, con quien ha desarrollado una sociedad productiva desde su llegada al Rebaño. Ante su ausencia frente a León, una de las alternativas para Gabriel Milito podría ser Miguel Gómez, quien justamente ingresó en su lugar en los minutos finales del partido ante Santos Laguna.

Milito recupera a Daniel Aguirre

En contrapartida a la baja de Richy Ledezma, el entrenador rojiblanco Gabriel Milito recuperará a Daniel Aguirre, quien suele ser uno de los habituales titulares en la última línea compuesta por tres defensores centrales. El mexicoestadounidense no estuvo ante Santos Laguna justamente por haber llegado a la quinta amarilla, razón por la cual Chivas cambió a un sistema táctica de 4-4-2 en lugar de mantener su estructura original.