De manera contundente, el Club Deportivo Guadalajara se impuso 3-0 a Santos Laguna, dentro de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026, con un doblete de Armando “Hormiga” González y un tanto de Ricardo Marín en los minutos finales del encuentro celebrado en la cancha del Estadio Akron.

No obstante, Álvaro Morales le restó importancia a la octava victoria de nuestras Chivas en el campeonato debido a que fue contra el peor equipo del futbol mexicano, quien marcha en la última posición de la clasificación con apenas cinco unidades.

“Festejan los chillahermanos un título más: “ganarle al peor equipo del torneo”. Habrá fiesta en la Minerva“, escribió en su cuenta de X.

Sin embargo, la crítica no paró ahí, pues el polémico periodista de ESPN arremetió contra el equipo de Gabriel Milito por solo haberle metido un gol a los “Guerreros” en el segundo tiempo.

“Chivas sólo pudo meterle un gol a Santos en el segundo tiempo. Nada más un gol en la segunda mitad contra el peor equipo del torneo. Hechos. No opiniones”.

Cabe señalar que Álvaro Morales suele minimizar los triunfos del Club Deportivo Guadalajara, por lo que en esta ocasión no fue la excepción y volvió a lanzar comentarios irónicos tras el resultado contra Santos Laguna.

¿En qué lugar se ubica Chivas tras el triunfo ante Santos Laguna?

El Club Deportivo Guadalajara se ubica en estos momentos en la tercera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 24 puntos, con un balance de ocho triunfos y dos descalabros, pero todavía tiene el partido pendiente ante León, por lo que la siguiente semana podría recuperar el liderato si este sábado Cruz Azul empata o cae frente a Pumas.